Женщина очнулась после 30 дней комы и получила предложение руки и сердца

В США женщина получила предложение руки и сердца, как только вышла из комы

В США женщина, страдающая от кожных болезней, очнулась после 30 дней комы и получила предложение руки и сердца от бойфренда. Об этом пишет Daily Mail.

В 2016 году Виктории Кьюпай диагностировали волчанку. «До этого я вообще не принимала лекарств, а потом стала пить больше таблеток, чем моя бабушка», — отметила женщина. Кьюпай начала набирать вес и чувствовать себя все хуже. В 2019 году ей поставили синдром Стивенса-Джонсона и синдром Лайелла — тяжелые аллергические заболевания, вызывающие волдыри и красные высыпания.

«Меня поместили в ожоговое отделение интенсивной терапии. Технически я не была жертвой ожогов, но я горела изнутри, — объяснила женщина. — Моя кожа шелушилась и отслаивалась, то же самое происходило с моим кишечником и другими органами».

Чтобы стабилизировать состояние, Кьюпай ввели в искусственную кому. Спустя 30 дней врачи решили вернуть женщину в сознание и предупредили об этом ее семью. На тот момент Кьюпай состояла в отношениях на расстоянии с Ником Балдо. Узнав о предстоящей операции, мужчина подготовил для возлюбленной сюрприз. Женщина очнулась и увидела перед собой бойфренда с бриллиантовым кольцом в руках. Балдо приехал поддержать Кьюпай и попросил стать его женой.

С июня 2019 года по февраль 2022 года женщина проходила лечение в восьми разных больницах, училась заново ходить, говорить и есть. Все это время рядом с ней находился Балдо. В августе 2022 года они наконец сыграли свадьбу. В том же году у пары родился ребенок. «Он просто радость в жизни», — призналась Кьюпай.

Ранее британец, проведший в коме два месяца, рассказал, что видел и слышал много из происходящего вокруг. По словам мужчины, во время комы он постоянно видел «сны», в которых его то и дело возили на операции, а после привозили в незнакомые палаты, где не было его мамы. Как выяснилось впоследствии, многие из этих снов были реальностью.

