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14:49, 1 ноября 2024Экономика

В российском городе исчезла скульптура известного поэта

В Калининграде после ремонта исчез барельеф поэта Николая Гумилева
Александра Качан (Редактор)

Фото: Игоря Зарембо / ТАСС

В Калининграде с фасада Дома искусств после ремонтных работ исчез барельеф известного поэта Николая Гумилева. Об этом сообщает Telegram-канал «Быть русским».

Ремонт завершился больше года назад, однако скульптуру так и не вернули на стену. Накануне член Совета Федерации от региона Александр Шендерюк-Жидков обратился с вопросом о судьбе барельефа к городским властям. По его словам, сейчас обсуждается новое место для размещения объекта.

«Возможно, в городе даже появится нечто более масштабное, посвященное великому русском поэту и офицеру», — отметил Шендерюк-Жидков.

Ранее в Казани установили памятник китайскому философу Конфуцию. Церемонию открытия приурочили к 75-летию дипломатических отношений между Китаем и Россией, а также проведению в Казани саммита БРИКС.

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