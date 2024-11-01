Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:57, 1 ноября 2024Россия

В российском регионе решили платить девушкам за своевременные роды

В Мордовии девушкам до 25 лет решили платить по 100 тысяч рублей за роды
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vitolda Klein / Unsplash

В Мордовии девушкам до 25 лет решили платить за своевременные роды. Соответствующий законопроект приняли депутаты российского региона.

Платить россиянкам за рождение первого ребенка будут по 100 тысяч рублей, уточнили в правительстве республики.

Как пояснила зампредседателя Госсобрания республики Наталья Домлатова, решение приняли в рамках программы по повышению рождаемости.

Аналогичные меры уже приняли в Самарской и Челябинской областях, Карелии, а также Красноярском и Пермском краях. В конце октября 2024 года депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести дополнительную выплату для всех россиянок, родивших ребенка до 25 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Предвыборная горячка». В Кремле ответили на заявление Трампа об уничтожении «Северного потока-2»

      Полковники ФСБ взяли 20 миллионов рублей за покровительство римско-католической церкви

      Состоялась жеребьевка 1/4 финала Пути регионов Кубка России

      Бывший спортивный тренер развращал воспитанников и получил восемь лет колонии

      На Украине поезд ушел без вагона с 40 пассажирами

      В США заявили о желании Вашингтона передать Украине как можно больше денег

      В России заметили двух прогуливающихся по трассе тигрят

      В российском регионе решили платить девушкам за своевременные роды

      Бастрыкин заинтересовался жалобами собственников двух вековых домов

      В России «линию Суровикина» из необычных «зубов дракона» сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше