В российском регионе решили платить девушкам за своевременные роды

В Мордовии девушкам до 25 лет решили платить за своевременные роды. Соответствующий законопроект приняли депутаты российского региона.
Платить россиянкам за рождение первого ребенка будут по 100 тысяч рублей, уточнили в правительстве республики.
Как пояснила зампредседателя Госсобрания республики Наталья Домлатова, решение приняли в рамках программы по повышению рождаемости.
Аналогичные меры уже приняли в Самарской и Челябинской областях, Карелии, а также Красноярском и Пермском краях. В конце октября 2024 года депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести дополнительную выплату для всех россиянок, родивших ребенка до 25 лет.