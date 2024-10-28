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14:25, 28 октября 2024Россия

В Госдуме захотели платить россиянкам за своевременные роды

Хамзаев предложил платить по 100 тысяч рублей женщинам, родившим до 25 лет

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Госдуме захотели ввести дополнительную выплату для всех женщин, родивших ребенка до 25 лет. С предложением выступил депутат нижней палаты парламента Султан Хамзаев, пишет РИА Новости.

«Необходимо выплачивать дополнительные пособия за ранние, а по факту — своевременные роды. Считаю хорошей и правильной инициативой выплачивать женщинам до 25 лет по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка», — сказал он, приведя в пример регионы, где уже действуют аналогичные меры: Самарскую и Челябинскую область, Карелию, а также Красноярский и Пермский края.

По словам Хамзаева, опыт этих регионов нужно распространить и на другие российские субъекты. Парламентарий подчеркнул, что уже обратился в правительство России с предложением поддержать такие инициативы субсидиями и другими поощрениями.

Ранее, в ноябре 2023 года, Хамзаев выступил с предложением платить россиянкам за отказ от аборта. По его словам, сохранение жизни ребенка является важной частью стратегии по уменьшению количества абортов в России. Политик подчеркнул, что «у государства должна быть материнская защитная функция». Тогда депутата раскритиковали его коллеги Нина Останина и Ксения Горяева. Они сочли идею сомнительной, безнравственной и дремучей.

ЖЗЛ
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