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15:32, 1 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе учитель физкультуры растлевал 15-летнего подростка и попался

В Подмосковье задержан учитель физкультуры, подозреваемый в растлении школьника
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Подмосковье задержан 33-летний учитель физкультуры, который подозревается в растлении 15-летнего ученика. Об этом сообщает Telegram-канал «MSK1.RU».

По данным канала, пострадавший — учащийся одной из школ Мытищ. Он состоял на учете в психоневрологическом интернате с подозрением на психическое расстройство. Отмечается, что над ним издевались одноклассники, и только учитель физкультуры заступался за него. Из-за этого мужчина сблизился с подростком. Летом 2024 года пострадавший поступил в колледж, но не прекратил общение с фигурантом. В конце августа учитель пришел в гости к подростку и совершил в отношении него действия сексуального характера. Родители мальчика заявили в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полиция задержала 29-летнего учителя истории за роман с 15-летней школьницей.

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