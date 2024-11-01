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14:07, 1 ноября 2024Мир

В США предупредили о потоке ложной информации в день президентских выборов

FT: американские медиа готовятся к потоку ложной информации в день выборов в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Американские медиа готовятся к потоку ложной информации в день президентских выборов в США, и поэтому хотят еще больше завоевать доверие читателей к представленной в СМИ информации. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT).

«Средства массовой информации, играющие решающую роль в объявлении результатов, вкладывают денежные средства в борьбу с недоверием к СМИ», — пишет издание.

FT указывает, что основные медиа вынуждены «направлять тысячи сотрудников на избирательные участки для ведения трансляций», чтобы свести на нет все возможные обвинения в фальсификации выборов.

Ранее российская автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» подала в суд на ФБР, поскольку считает расследование американской стороны о планах организации по влиянию на ход выборов в США фейковым.

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