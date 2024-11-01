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15:22, 1 ноября 2024Бывший СССР

В Таджикистане задержали 1,5 тысячи колдунов и гадалок

МВД Таджикистана: в республике задержали 1,5 тысячи колдунов и гадалок
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: petr sidorov / Unsplash

Милиция Таджикистана задержала около 1,5 тысячи человек, считающихся колдунами и гадалками. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

Всего в рамках этой кампании с мая 2024 года было задержано 7,5 тысячи человек. Среди них 5 тысяч мулл без официального религиозного образования, а также 1,5 тысячи колдунов и гадалок. Последние предоставляли свои услуги гражданам республики.

Ранее МВД Таджикистана стало принимать ужесточенные меры к гадалкам, колдунам и их клиентам. Теперь всем им грозят принудительные работы.

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