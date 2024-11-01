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10:36, 1 ноября 2024Экономика

Минобороны потребовало у Военно-строительной компании 13,8 миллиарда рублей

ТАСС: сумма исков Минобороны к ВСК за десять месяцев превысила 13,8 млрд рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Сумма претензий по искам Министерства обороны России к Военно-строительной компании (ВСК) с начала года превысила 13,8 миллиарда рублей. Таким образом, сумма за десять месяцев оказалась в 34 раза больше, чем за весь 2023 год, сообщает ТАСС.

В августе было подано 73 иска на сумму 1,863 миллиарда, в сентябре — 38 исков на 2,9 миллиарда рублей, а в октябре — пять исков на 22,1 миллиона рублей. В период с января по июль военное ведомство потребовало 9,03 миллиарда рублей.

В 2023 году в общей сложности сумма претензий составляла 441,3 миллиона рублей. Количество обращений начало расти в мае этого года.

Одна из крупнейших претензий связана с завышением стоимости работ по контракту, что выявила Счетная палата. На тот момент ВСК возглавлял Андрей Белков. В июле его арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями во время выполнения гособоронзаказа на поставку, монтаж и пусконаладку томографа при реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в Москве.

В состав Военно-строительной компании входят предприятия и организации, выполняющие задачи в интересах Вооруженных сил России на всей ее территории. Компанией управляют департамент строительства Минобороны и федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ».

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