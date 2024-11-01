Влияние хронического стресса на сексуальную жизнь объяснили

Игнорирование стресса ради достижения цели может нанести вред психическому и сексуальному здоровью, предупредила нутрициолог, коуч по отношениям Тара Ваяли. О влиянии профессионального выгорания на либидо она поговорила с HypeBae.

По словам специалистки, на первой стадии стресса в организме повышается уровень кортизола. «Если это будет продолжаться в течение длительного времени, если не брать дни отдыха, не получать разрядки в постели, тело войдет во вторую стадию: хронический стресс», — поделилась эксперт.

Третьей стадией, продолжила Ваяли, может стать привыкание к хроническому стрессу, когда организм пытается вырабатывать необходимые гормоны для управления стрессом и получения удовольствия, но не справляется. На этом этапе человек уже практически не может достичь оргазма, чтобы хоть немного снять стресс.

В этом случае, чтобы справиться со стрессом, Ваяли предложила задать себе два вопроса: «Есть ли что-то, что я могу изменить или изменить в своих отношениях, чтобы они не создавали дополнительного стресса?» и «Что я могу исключить из своего расписания?».

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