Военный корабль спас женщину из океана после нападения акулы

В Австралии военному кораблю пришлось спасать женщину после нападения акулы

Женщину из Австралии, которая пережила нападение акулы, спас военный корабль. Об этом пишет ABC News.

Неназванная 57-летняя женщина ныряла с маской в океане примерно в 200 километрах от побережья города Макей, штат Квинсленд, когда акула укусила ее за ногу. Пострадавшей удалось добраться до яхты, на которой она приплыла к рифу. На ее икре было две больших раны длиной около 30 сантиметров. Другие пассажиры перевязали ногу женщины жгутом и сразу связались с экстренными службами.

Из-за удаленности от берега на помощь австралийке отправили военный корабль HMAS Warramunga, который был на учениях поблизости. Военным пришлось поменять маршрут, чтобы спасти женщину. Прошло около пяти часов, прежде чем они смогли добраться до яхты и поднять пострадавшую на борт. Еще через три часа женщину доставили в порт Макея, где парамедики перевезли ее в больницу. Хирурги провели успешную операцию, сохранив пациентке ногу. По словам врачей, несмотря на большой отрезок времени между укусом и операцией, женщина потеряла не так много крови. Этого удалось достичь благодаря грамотно и своевременно оказанной первой помощи.

Ранее сообщалось, что жительница США перенесла 19 операций, после того как акула вцепилась ей в живот и откусила руку. Сейчас женщина учится пользоваться протезом и готовится еще к одной операции по восстановлению таза.