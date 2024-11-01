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13:58, 1 ноября 2024Силовые структуры

За нарушение правил фиксации экзаменов из ГАИ уволили 17 российских офицеров

В Петербурге из МРЭО уволили 17 офицеров за нарушение при фиксации экзаменов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге из межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) уволили 17 офицеров за нарушения при фиксации практического экзамена. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

По данным издания, при проведении проверки в МРЭО на шоссе Революции вскрылись факты фальсификации аудио- и видеозаписей с проведения практического экзамена при сдаче на права, а также несвоевременной их передачи на хранение. Это нарушение и послужило поводом для увольнения 17 майоров и капитанов.

Некоторые сотрудники ГИБДД рассказали, что была практика записи видео не на площадке сдачи экзаменов, а в малолюдных местах рано утром. Это давало возможность создавать файлы с нужной датой.

Ранее сообщалось, что главного гаишника российского района задержали за получение взяток от подчиненных.

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