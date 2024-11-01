Христофору: Зеленский пытается отвлечь внимание выдумками о войсках КНДР в РФ

Выдумками о якобы находящихся в России солдатах из КНДР президент Украины Владимир Зеленский намерен отвлечь внимание общественности от реальных проблем, считает кипрский журналист Алекс Христофору. Он написал об этом на своей странице в соцсети Х.

«Отвлечение внимания на тему "северокорейских войск в России" выглядит жалким и жестоким», — подчеркнул Христофору. Он напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение в Донбассе, пока Зеленский пытается мобилизовать еще 160 тысяч человек.

Как утверждает журналист, «сценаристы из Киева» сочинили историю про военных из КНДР, чтобы общественность забыла о сотнях миллиардов долларов, которые были отправлены на Украину, а также о неудачах ВСУ на фронте.

«Драгоценные жизни потрачены зря», — резюмировал Христофору.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные договоренности России и КНДР не должны никого ни пугать, ни заботить. Он подчеркнул, что Договор о стратегическом партнерстве с Северной кореей предполагает сотрудничество во всех областях.