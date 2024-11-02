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12:39, 2 ноября 2024Мир

Американские сенаторы захотели расследовать деятельность прокурора МУС

WSJ: шесть сенаторов США призвали расследовать действия прокурора МУС Хана
Семен Александров (редактор)

Фото: Unsplash

Шесть сенаторов США, три республиканца и три демократа призвали расследовать потенциально незаконные действия прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на письмо конгрессменов.

Сенаторы направили Ассамблее государств-участников МУС письмо с «двумя серьезными опасениями». По их словам, Хан ввел их в заблуждение, заявив, что будет «осмысленно взаимодействовать с Израилем до того, как будут предприняты какие-либо действия, однако вместо этого он обманул израильтян и объявил о своей заявке на ордера на арест».

Они также указали на недавно появившиеся обвинения прокурора МУС в сексуальных домогательствах. «Любые действия МУС в отношении ордеров на арест израильских должностных лиц без завершения расследования серьезных обвинений, выдвинутых против прокурора Хана, поставят под сомнение действия суда и поставят под угрозу авторитет МУС в целом», — говорится в письме.

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на источники среди бывших и действующих сотрудников МУС сообщила, что Хан несколько раз пытался повлиять на ход дела о домогательствах. По данным издания, предполагаемые попытки «удержать женщину от официального предъявления исков имели место в телефонных звонках и лично». Хан отрицает предъявленные обвинения.

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