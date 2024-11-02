Американцы задумались об эмиграции в другие страны

Bloomberg: все больше граждан США хотят сменить страну из-за нестабильности

Все больше граждан США планируют сменить место жительства из-за политической нестабильности в стране. О мыслях американцев об эмиграции сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на мнения экспертов.

Управляющий директор компании Henley&Partners Бэзила Мор-Эльзеки отметила, с 2020 года общее число обращений на переезд выросло на 500 процентов.

По словам основателя компании Expatsi Джен Барнетт, проведенный компанией в октябре опрос показал, что в эмиграции заинтересованы семь тысяч американцев. Одной из основных причин, влияющих на планы переехать, стал политический раскол в обществе.

Сооснователь группы Global Citizen Solutions Артур Сарайва подчеркнул, что большую роль в решении американцев играют президентские выборы в США.

Ранее опрос газеты The New York Times и социологов из Siena College показал, что демократический строй в США как не представляющий интересы народа видят 45 процентов американцев, в то время как в обратное утверждение верят 49 процентов.