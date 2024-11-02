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08:57, 2 ноября 2024Мир

Белый дом изменил стенограмму речи Байдена о поддерживающем Трампа «мусоре»

NYT: Белый дом изменил стенограмму речи Байдена о выступающем за Трампа «мусоре»
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Белый дом без разрешения изменил стенограмму речи президента США Джо Байдена, в которой тот назвал мусором тех, кто выступает за кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Белый дом изменил официальную стенограмму высказываний президента Байдена на этой неделе о предвыборной кампании Трампа и "мусоре", поспешив разъяснить, что слова президента были вырваны из контекста», — утверждается в публикации.

В материале отмечается, что разъяснение было добавлено без разрешения Стенографического управления Белого дома, который отвечает за официальные отчеты. По словам неназванного главы ведомства, внесенное изменение является нарушением протокола.

Ранее Байден прокомментировал слова выступившего на митинге Трампа комика Тони Хинчклиффа, который назвал Пуэрто-Рико «плавучим мусорным островом». Президент заявил, что единственным мусором, который он видит, являются сторонники бывшего лидера США. В ответ на эти слова Трамп прокатился на мусоровозе.

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