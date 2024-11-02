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08:11, 2 ноября 2024Интернет и СМИ

Мужчина посмотрел запись с камеры наблюдения у дома и возмутился поступком незнакомки

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sebbi Strauch / Unsplash

Пользователь Reddit c ником Randomguy-1080 посмотрел в Хеллоуин запись с камеры наблюдения, установленной у двери дома, и разозлился из-за поступка незнакомой женщины. Многие комментаторы сочли ее поведение отвратительным.

В ролике можно увидеть, как женщина подошла к двери дома и схватила миску с конфетами. Затем она добежала со сладким до машины, села на заднее сиденье и уехала. «Я отошел к соседям на 15 минут, а эта подлая взрослая женщины решила, что ей нужна целая миска конфет», — возмутился автор поста.

В комментариях раскритиковали поступок незнакомки и напомнили, что конфеты предназначались для детей. «Что, черт возьми, с ней не так? Это отвратительно», «Я понимаю, зачем дети это могут делать, но взрослый, который так поступает, безумец», «Некоторые люди отвратительны», — заявили участники обсуждения.

Ранее другой пользователь Reddit с ником mcjord рассказал, как посмотрел запись с камеры наблюдения и обнаружил пугающее зрелище. Комментаторы посоветовали парню задуматься о том, как защитить себя от незваного гостя.

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