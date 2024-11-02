«Черное небо» накрыло два российских города

В Красноярске и Минусинске ввели режим «черного неба»

В Красноярске и Минусинске ввели режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). О накрывшем два российских города «черном небе» сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

В Красноярске этот режим будет действовать до 00:00 4 ноября (20:00 3 ноября мск), а в Минусинске — до 19:00 (15:00 мск) 5 ноября. Специалисты пояснили, что в ближайшие дни погодные условия в этих городах затруднят рассеивание вредных примесей в воздухе.

Во время режима «черного неба» предприятия просят сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуют проводить меньше времени на улице и по возможности не пользоваться личными автомобилями.

Ранее стало известно, что почти 67 процентов россиян задумываться о переезде и смене места жительства из-за грязного воздуха. Почти половина участников опроса (46 процентов) видят серьезные экологические проблемы в своем городе, а семь процентов крайне обеспокоены их влиянием на здоровье.