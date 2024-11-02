Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:05, 2 ноября 2024Экономика

«Черное небо» накрыло два российских города

В Красноярске и Минусинске ввели режим «черного неба»
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Красноярске и Минусинске ввели режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). О накрывшем два российских города «черном небе» сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

В Красноярске этот режим будет действовать до 00:00 4 ноября (20:00 3 ноября мск), а в Минусинске — до 19:00 (15:00 мск) 5 ноября. Специалисты пояснили, что в ближайшие дни погодные условия в этих городах затруднят рассеивание вредных примесей в воздухе.

Во время режима «черного неба» предприятия просят сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуют проводить меньше времени на улице и по возможности не пользоваться личными автомобилями.

Ранее стало известно, что почти 67 процентов россиян задумываться о переезде и смене места жительства из-за грязного воздуха. Почти половина участников опроса (46 процентов) видят серьезные экологические проблемы в своем городе, а семь процентов крайне обеспокоены их влиянием на здоровье.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ заявил о самом мощном наступлении России с начала СВО. В Москве заговорили о переломе

      Пропал первый официально работающий кот России по кличке Барсик

      Захарова обвинила главу МИД Украины в «политическом туризме»

      Захарова обвинила Украину в заботе исключительно об иностранных наемниках

      В Казахстане искусственный интеллект запретит солдатам собираться в туалете

      Стрельбовые испытания замены «Ксюхи» завершили

      Парикмахер раскрыла россиянкам способы сохранить прическу под шапкой

      Дерматолог рассказала об опасности гель-лака

      Минобороны показало видео удара вертолета по ВСУ в Курской области

      В МИД назвали число проведенных обменов пленными с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше