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10:51, 2 ноября 2024Наука и техника

Длительный COVID повредил сердце из-за воспаления

Nature Microbiology: длительное воспаление из-за COVID повреждает сердце
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Ученые Университета Квинсленда выявили маркеры воспаления в крови пациентов, страдающих длительным COVID. Исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, показало, что повышенные уровни определенных цитокинов могут быть причиной устойчивых сердечно-сосудистых проблем у таких пациентов.

Команда обнаружила, что цитокины, белки, регулирующие воспалительные процессы, остаются повышенными в крови людей спустя 18 месяцев после заражения SARS-CoV-2. Эти белки могут напрямую влиять на кардиомиоциты — клетки сердечной мышцы, отвечающие за ее насосную функцию. Повреждение кардиомиоцитов может приводить к симптомам, таким как боль в груди и учащенное сердцебиение.

Для анализа исследователи использовали нанотехнологию под названием «иммуноштормовой чип», разработанную Австралийским институтом биоинженерии и нанотехнологий (AIBN) при Университете Квинсленда. Эта технология позволяет обнаруживать следовые количества цитокинов и маркеры повреждения сердечной ткани с высокой точностью, до уровня одной молекулы, что существенно повышает точность диагностики.

В рамках исследования были проанализированы образцы крови 50 пациентов из разных регионов Австралии, которые либо страдали длительным COVID, либо выздоровели, либо никогда не болели. Это позволило ученым провести сравнение уровня цитокинов и установить связь между их присутствием и сердечно-сосудистыми симптомами, характерными для длительного течения COVID.

Результаты исследования показали, что цитокины могут выступать биомаркерами повреждения тканей сердца, вызывая симптомы у пациентов с длительным COVID, однако нужны дополнительные исследования для подтверждения на группах пациентов, перенесших более поздние штаммы вируса. Ученые предполагают, что аналогичный механизм может лежать в основе и других симптомов длительного COVID, включая неврологические и респираторные проблемы.

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