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14:39, 2 ноября 2024Экономика

Дачников призвали подготовить розы к зиме

Ведущая Жашкова: до зимы розы нужно обработать от вредителей и болезней
Александра Качан (Редактор)

Фото: Dan Gold / Unsplash

Перед наступлением зимы розы на дачном участке необходимо подготовить к предстоящим холодам. Сделать это садоводов призвала член клуба «Цветоводы Москвы», ведущая программы «Дом вверх дном» Татьяна Жашкова, передает Pravda.ru.

По ее словам, в первую очередь стоит обработать цветы от вредителей и болезней. Для этого необходимо нанести на них препарат с мылом в составе и дать высохнуть. Также следует обрезать невызревшие побеги — это те, у которых шип не ломается с хрустом, а сминается. Такие побеги погибнут зимой и станут рассадниками инфекций, болезней и гниения.

Жашкова уточнила, что в некоторых регионах, в том числе в Ростовской области, укрывать розы необязательно. Однако в Москве и Подмосковье укрытие необходимо. Сделать это можно воздушно-сухим способом или лапником, однако эксперт советует выбрать первый вариант, чтобы сократить вред природе. Ведущая подчеркнула, что укрывать розы нужно обязательно в сухую погоду.

Ранее агроном Анастасия Коврижных призвала дачников завершить ряд дел на участке до прихода заморозков. По ее словам, это избавит от проблем в будущем.

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