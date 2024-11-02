Дед сопредседателя немецкой партии оказался членом СС

Дед сопредседателя немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель Ганс Вайдель оказался бывшим членом СС и военным судьей. Об этом сообщает газета Die Welt.
«Фактически Вайдель вступил в партию [НСДАП] в конце 1932 года и в СС в январе 1933 года — до прихода к власти [Адольфа] Гитлера», — пишет издание со ссылкой на архивы.
В 1941 году Вайдель отправился в Польшу для работы военным судьей и через несколько месяцев получил эту должность. В 1948 году дело в отношении него закрыли, так как не смогли собрать достаточных доказательств военных преступлений.
В феврале этого года издание Bild со ссылкой на исторические документы сообщило, что дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок был убежденным нацистом и служил офицером вермахта. Во время Второй мировой войны он проходил службу в качестве инженера в подразделении, которое занималось ремонтом зенитных установок. Согласно архивным документам, он «полностью придерживался принципов национал-социализма». В 1944 году его наградили гитлеровским крестом «За военные заслуги».