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16:57, 2 ноября 2024Мир

Дед сопредседателя немецкой партии оказался членом СС

Дед сопредседателя «Альтернативы для Германии» Вайдель оказался членом СС
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Алиса Вайдель

Алиса Вайдель. Фото: Dts Nachrichtenagentur / Imago / Globallookpress.com

Дед сопредседателя немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель Ганс Вайдель оказался бывшим членом СС и военным судьей. Об этом сообщает газета Die Welt.

«Фактически Вайдель вступил в партию [НСДАП] в конце 1932 года и в СС в январе 1933 года — до прихода к власти [Адольфа] Гитлера», — пишет издание со ссылкой на архивы.

В 1941 году Вайдель отправился в Польшу для работы военным судьей и через несколько месяцев получил эту должность. В 1948 году дело в отношении него закрыли, так как не смогли собрать достаточных доказательств военных преступлений.

В феврале этого года издание Bild со ссылкой на исторические документы сообщило, что дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок был убежденным нацистом и служил офицером вермахта. Во время Второй мировой войны он проходил службу в качестве инженера в подразделении, которое занималось ремонтом зенитных установок. Согласно архивным документам, он «полностью придерживался принципов национал-социализма». В 1944 году его наградили гитлеровским крестом «За военные заслуги».

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