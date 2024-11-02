Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:45, 2 ноября 2024Россия

Глава Нижегородской области рассказал о последствиях попытки атаки украинского БПЛА

Нижегородский глава Никитин: ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ, повреждений нет
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразила попытку атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил нижегородский губернатор Глеб Никитин в Telegram.

Как рассказал региона, последствий и повреждений в результате попытки атаки нет. «Благодарю за работу всех специалистов, кто обеспечивает безопасность Нижегородской области», — обратился чиновник к военнослужащим.

О массированной атаке БПЛА на российские региона сообщалось ранее, сегодня, 2 ноября. По информации оборонного ведомства, атаке подверглись сразу семь регионов, система ПВО сбила над ними 24 беспилотника самолетного типа.

Ранее в ДНР рассказали о применении ВСУ дронов с зажигательной смесью.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он либо лжет, либо невежда». В США резко раскритиковали главу Пентагона за слова о военных КНДР в России

      Россияне пожаловались на сокращение ассортимента товаров

      Россиянка заказала расправу над сыном за миллион рублей своей подруге и попалась

      Патрушев уличил Запад в желании обеспечить свое присутствие в Черном море в ущерб России

      Россиян предупредили о двух провоцирующих деменцию факторах

      В офисе Нетаньяху произошла утечка секретных документов

      Рогов рассказал о приближении российских войск к Курахово

      Раскрыт новый механизм появления супербактерий

      Голландец перечислил удивившие его особенности жизни в России

      Подполье заявило о поражении пункта дислокации наемников в Киеве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше