Глава Нижегородской области рассказал о последствиях попытки атаки украинского БПЛА

Нижегородский глава Никитин: ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ, повреждений нет

Система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразила попытку атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил нижегородский губернатор Глеб Никитин в Telegram.

Как рассказал региона, последствий и повреждений в результате попытки атаки нет. «Благодарю за работу всех специалистов, кто обеспечивает безопасность Нижегородской области», — обратился чиновник к военнослужащим.

О массированной атаке БПЛА на российские региона сообщалось ранее, сегодня, 2 ноября. По информации оборонного ведомства, атаке подверглись сразу семь регионов, система ПВО сбила над ними 24 беспилотника самолетного типа.

Ранее в ДНР рассказали о применении ВСУ дронов с зажигательной смесью.