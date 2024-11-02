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06:03, 2 ноября 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о применении ВСУ дронов с зажигательной смесью

РИА Новости: ВСУ применяли БПЛА с зажигательной смесью для атак по жилым домам
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли беспилотные летательные аппараты (БПЛА) во время атаки по жилым домам в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказала жительница Мариновки Светлана в беседе с РИА Новости.

«Мы лично своими глазами видели, потому что мы вышли во двор. Прилетел дрон с какой-то зажигательной смесью, потому что видно, как он летит, а оно — льет и загорается крыша», — рассказала Светлана.

Ранее жительница Мариновки сообщила, что украинская организация «Белый ангел» бросила детей на железнодорожном вокзале в Покровске ДНР после их изъятия из семьи. Она отметила, что волонтеры сделали фото для отчетности, после чего уехали.

До того глава Харьковской гражданско-военной администрации (ГВА) Виталий Ганчев заявил, что жители области, которые пытаются эвакуироваться, становятся «красной тряпкой» для Киева и подвергаются преследованиям.

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