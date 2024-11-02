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04:26, 2 ноября 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о брошенных украинской организацией детях

РИА Новости: украинский «Белый ангел» бросил детей после их изъятия из семьи
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украинская организация «Белый ангел» бросила детей на железнодорожном вокзале в Покровске Донецкой Народной Республики после их изъятия из семьи. Об этом рассказала беженка из Мариновки Светлана в беседе с РИА Новости.

«Когда станция Желанная еще была под Украиной, там вывезли девочку и мальчика. Девочке 11 лет, а мальчику, по-моему, семь. Там кричали, мать плакала, а они посадили их в машину, забрали эти "ангелы" и вывезли на вокзал в Красноармейск в своей машине. Там они их сфотографировали, сели в машину, бросили их и уехали. А дети сами назад пошли, пришли обратно по шпалам», — сказала Светлана.

Она отметила, что члены «Белого ангела» сфотографировали детей для отчетности, после чего уехали, а несовершеннолетние отправились домой своим ходом.

Ранее глава Харьковской гражданско-военной администрации (ГВА) Виталий Ганчев заявил, что жители области, которые пытаются эвакуироваться, становятся «красной тряпкой» для Киева и подвергаются преследованиям.

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