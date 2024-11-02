Ипотечникам разрешили не платить один налог

Юрист Гусятникова: в РФ отменят уплату НДФЛ с выгоды от экономии по процентам

Россиян, оформивших жилищный кредит до конца 2024 года, освободят от уплаты НДФЛ с материальной выгоды от экономии по процентам. Об этом рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в интервью агентству «Прайм».

Юрист напомнила, что под материальной выгодой понимается дополнительный доход, возникший от экономии на процентах из-за разницы ставок.

По словам Гусятниковой, обязанность уплачивать такой налог возникает тогда, когда ставка по кредиту ниже 2/3 от ключевой ставки. Так, под уплату налога попадают ипотечные договоры по ставке менее 14 процентов. Специалист подчеркнула, что таких много, ведь несколько лет назад была ипотека под 4-5 процентов годовых.

Ранее генеральный директор агентства недвижимости «Центральный Департамент Недвижимости» (ЦДН) Анатолий Пысин рассказал, что для комфортной жизни с ипотекой в Москве семье нужно зарабатывать не менее 460 тысяч рублей в месяц.