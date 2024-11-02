Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:20, 2 ноября 2024Ценности

Ирина Шейк снялась в прозрачном платье без бюстгальтера для журнала

Ирина Шейк снялась в черном прозрачном платье для журнала The Travel Almanac
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @thetravelalmanac / @roeethridge

Супермодель Ирина Шейк снялась в прозрачном платье для журнала путешествий The Travel Almanac. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

На одном из размещенных снимков 38-летняя манекенщица предстала перед камерой в черном прозрачном платье длины ниже колена. При этом звезда отказалась от бюстгальтера и надела кружевные колготки.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

В руках знаменитость держала массивную сумку с короткими ручками. В качестве обуви стилисты подобрали для нее черно-белые ботильоны на невысоком каблуке.

В октябре Ирина Шейк выгуляла собаку с сумкой за сотни тысяч рублей. Манекенщица вышла на улицу в черном пиджаке с отделкой из искусственного меха и брендированными пуговицами Chanel, держа в руках поводок с животным.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев сообщил о желании трех стран стать покровительницами украинцев в России

      Россиянам назвали мешающие похудеть привычки

      В Иране ответили на вопрос об ответном матче со сборной России

      Сотрудник Пентагона продемонстрировал фото «корабля пришельцев» и попался на лжи

      Ирина Шейк снялась в прозрачном платье без бюстгальтера для журнала

      Режим ЧС ввели в российском регионе из-за спаривания диких оленей. Чем они так опасны?

      Полковник перечислил самое мощное российское оружие в зоне СВО

      В России церковного преподавателя заподозрили в ведении канала с рекламой проституток

      В России ответили на возможное требование Трампа к Путину в случае победы на выборах

      В Раде обратились к Зеленскому после его слов об окончании конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше