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18:43, 18 октября 2024Ценности

Ирина Шейк выгуляла собаку с сумкой за сотни тысяч рублей

Супермодель Ирина Шейк выгуляла собаку с сумкой Chanel за 799 тысяч рублей

Фото: The Image Direct / Legion-Media

Супермодель Ирина Шейк выгуляла собаку в дорогостоящем наряде и с сумкой за сотни тысяч рублей. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

38-летняя манекенщица вышла на улицу в черном пиджаке с отделкой из искусственного меха и брендированными пуговицами Chanel, держа в руках поводок с маленькой собакой. Помимо этого, звезда надела мини-юбку, черные плотные колготки и сапоги до колена и на каблуке.

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Образ Шейк дополнили солнцезащитные очки и ярко-красная стеганая сумка Chanel стоимостью 10 тысяч долларов (799 тысяч рублей).

Ранее в октябре Ирина Шейк скупила русские сладости после показа Victoria's Secret. Модель разместила снимок, на котором продемонстрировала копченую колбасу, лаваш, российский бисквитный рулет со вкусом птичьего молока и шоколадный рулет марки «Аленка».

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      Екатерина Ештокина
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