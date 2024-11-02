69-я параллель
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09:27, 2 ноября 202469-я параллель

Из-за спаривания животных в регионе России ввели режим ЧС и вызвали подкрепление

В Оленекском районе Якутии ввели режим ЧС из-за нашествия диких оленей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

В Оленекском районе Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и вызвали подкрепление из-за нашествия диких животных — северных оленей. Об этом сообщает портал kp.ru.

Причина ввода режима ЧС в регионе в том, что у оленей начался период спаривания, так называемого гона, когда дикие животные нападают на домашние стада и уводят самок в тундру. «Уже пропали стада номер 5 и 3. Угроза нападения нависла над стадами номер 1 и 2», — сообщает портал.

Уточняется, что для защиты стад в районе начали работать бригады специалистов, и им на помощь было вызвано подкрепление — охотники и оленеводы, некоторые из них специально прервали отпуск.

Глава района Елена Иванова пообещала принять все необходимые меры для защиты домашних оленей от диких.

Ранее сообщалось, что жительницу Великобритании госпитализировали после драки двух оленей. Пострадавшая, по всей видимости, решила помочь животным, которые сцепились рогами, и случайно ввязалась в их конфликт. В итоге британка сама попала в ловушку. Лишь полицейским удалось разнять оленей.

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