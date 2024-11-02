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09:51, 2 ноября 2024Интернет и СМИ

Известной российской журналистке отказали в рассмотрении жалобы на статус иноагента

Верховный суд отказал Ирине Шихман в рассмотрении жалобы на статус иноагента
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу известной журналистки Ирины Шихман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) на отказ исключить ее из реестра иностранных агентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Шихман Ирине Юрьевне отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сказали в суде.

Ранее сообщалось, что суд в Москве оштрафовал журналистку Татьяну Фельгенгауэр (внесена Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Ее обязали выплатить 45 тысяч рублей.

Минюст России включил Ирину Шихман в реестр иностранных агентов в ноябре 2022 года. В обосновании включения в список было указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина. Журналистка пыталась оспорить этот статус в судах, однако получала отказы.

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