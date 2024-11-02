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11:43, 2 ноября 2024Бывший СССР

Казахстан стал партнером БРИКС на саммите в Казани

Посол России в Астане: Казахстан пригласили стать партнером БРИКС
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Казахстан пригласили стать партнером БРИКС на прошедшем в октябре саммите в Казани. Об этом сообщил посол России в Астане Алексей Бородавкин на проходящей в Астане международной конференции «Формирование многополярного мира и траектории развития Центральной Евразии», пишет РИА Новости.

«На недавно прошедшем в Казани саммите объединения (БРИКС) учреждена новая категория государств-партнеров, войти в которую приглашены 13 государств, включая Казахстан», — заявил дипломат. Бородавкин выразил надежду, что встреча в Астане способствует продолжению тем, поднятых на саммите БРИКС.

Посол Казахстана в России Даурен Абаев недавно заявил, что для республики такой статус является «большим шагом». Он заявил, что полноценное членство страны в организации не является отказом от участия в делах БРИКС.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстан Берик Уали заявил, что республика откажется от подачи заявки в БРИКС в обозримом будущем. «В настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС», — рассказал глава пресс-ведомства.

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