В Киевской области сообщили о взрывах из-за работы ПВО

ОВА Киевской области: из-за работы украинской ПВО прогремели взрывы

Взрывы, связанные с работой украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), прогремели вечером в субботу, 2 ноября, в Киевской области на Украине. Об этом сообщила местная областная военная администрация (ОВА) в Telegram-канале.

Как отметили военные, средства ПВО работают по целям. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги в Киевской области звучит на протяжении двух часов.

Тревога также объявлена в Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Житомирской областях.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области Украины в результате взрывов была повреждена железнодорожная инфраструктура.