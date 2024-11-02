Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:30, 2 ноября 2024Ценности

Ким Кардашьян снялась голой в образе аллигатора к Хеллоуину

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян нарядилась в аллигатора в честь Хеллоуина. Снимки она опубликовала в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость решила воссоздать образ аллигатора из триллера «Альбино Аллигатор» 1996-го года. Предпринимательница снялась голой, при этом ее тело покрывала искусственная белая чешуя. Вдобавок бизнесвумен приклеила накладные ногти, а также надела зеленые контактные линзы.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

Известно, что грим для Кардашьян создал визажист Алексис Стоун. Телезвезда показала процесс нанесения краски на тело на одном из размещенных фото.

Ранее в октябре Ким Кардашьян также снялась в рекламе помады в нижнем белье. Предпринимательницу запечатлели в ночном комбинезоне и шелковой накидке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии тысячи досрочно освобожденных вновь попали в тюрьмы. Зачем власти объявляли амнистию?

      В США рассказали о возможном требовании Трампа к Путину в случае победы на выборах

      Назван способ продлить время работы смартфона

      Назван способ платить меньше за услуги ЖКХ

      Коровы затоптали пожилую женщину в национальном парке

      Мужчинам раскрыли признаки безопасных образований на пенисе

      Певец ушел добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль

      В Британии осудили притворявшегося «вагнеровцем» поляка

      Плохой английский помешал Зеленскому и Ермаку в переговорах с союзниками

      Названа сигнализирующая о мигрени частота головной боли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше