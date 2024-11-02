Ким Кардашьян снялась голой в образе аллигатора к Хеллоуину

Американская телезвезда Ким Кардашьян нарядилась в аллигатора в честь Хеллоуина. Снимки она опубликовала в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость решила воссоздать образ аллигатора из триллера «Альбино Аллигатор» 1996-го года. Предпринимательница снялась голой, при этом ее тело покрывала искусственная белая чешуя. Вдобавок бизнесвумен приклеила накладные ногти, а также надела зеленые контактные линзы.

Известно, что грим для Кардашьян создал визажист Алексис Стоун. Телезвезда показала процесс нанесения краски на тело на одном из размещенных фото.

Ранее в октябре Ким Кардашьян также снялась в рекламе помады в нижнем белье. Предпринимательницу запечатлели в ночном комбинезоне и шелковой накидке.