Клава Кока снялась в платье с иллюзией голого тела

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) снялась в наряде с иллюзией голого тела. Данный пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), начитывающем 8,2 миллиона подписчиков.

Исполнительница позировала перед камерой в облегающем полупрозрачном макси-платье нюдового оттенка из материала с эффектом кожи. При этом она продемонстрировала фигуру с разных ракурсов.

28-летняя знаменитость уложила волосы в пучок, оставив у лица косую челку, нарастила ресницы и надела объемные серьги в футуристичном стиле.

Ранее в ноябре российская блогерша и певица Валя Карнавал показала откровенное фото с задравшимся платьем.