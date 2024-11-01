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20:11, 1 ноября 2024Ценности

Валя Карнавал показала откровенное фото с задравшимся платьем

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала в Telegram фото в откровенном наряде.

22-летняя исполнительница в рамках празднования Хеллоуина продемонстрировала образ с отрубленной рукой. При этом она надела полупрозрачное белое мини-платье, которое задралось на одном из кадров, полностью обнажив бедра. В то же время данный предмет гардероба оказался оформлен глубоким декольте до талии.

Кроме того, знаменитость примерила чулки и красные мюли на каблуках и с шипами, а также парик с короткими волосами оттенка блонд.

В октябре Валя Карнавал опубликовала фото в облегающем нюдовом комбинезоне с шортами.

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