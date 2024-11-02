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11:37, 2 ноября 2024Культура

Концерт группы «Мираж» в российском городе был прерван из-за пожара

Лидер «Миража» Горбашов рассказал о пожаре на концерте группы в Смоленске
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Volnikov / Russian Look / Globallookpress.com

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал, что недавний концерт коллектива в Смоленске пришлось прервать из-за пожара. Его цитирует «Газета.ру».

Инцидент произошел во время выступления коллектива во Дворце спорта Смоленска. «В одном из световых приборов над сценой что-то замкнуло, из него повалил дым, а потом он полыхнул пламенем и нам на головы посыпались искры. Разумеется, нам пришлось прервать выступление», — сказал Горбашов. Музыкант отметил, что все это время общался со зрителями, чтобы не допустить панику.

Ранее Алексей Горбашов рассказал, что один из концертов группы «Мираж» еще в самом начале карьеры закончился трагически и запомнился ему надолго.

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