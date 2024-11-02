Кустурица назвал русский роман лучшим за две тысячи лет

Эмир Кустурица назвал «Войну и мир» лучшим романом, написанным за две тысячи лет

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что большинство достижений в искусстве принадлежит русским. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС.

По словам постановщика, который в последнее время часто бывает в России и даже снимает здесь несколько кинопроектов, Европа должна уважать вклад страны в мировое искусство.

«Большинство открытий в музыке, литературе случились в России. Да, во Франции тоже много отличных авторов, но даже там считают лучшим романом, написанным за последние две тысячи лет, "Войну и мир" Толстого», — признался Кустурица.

Как считает Эмир, именно поэтому любые попытки западных стран «отменить» русскую культуру обречены на провал.

Ранее стало известно, что Кустурица выбрал необычную локацию для съемок своей версии «Преступления и наказания».