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15:51, 2 ноября 2024Культура

Кустурица назвал русский роман лучшим за две тысячи лет

Эмир Кустурица назвал «Войну и мир» лучшим романом, написанным за две тысячи лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Gerardo Vieyra / NurPhoto / Reuters

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что большинство достижений в искусстве принадлежит русским. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС.

По словам постановщика, который в последнее время часто бывает в России и даже снимает здесь несколько кинопроектов, Европа должна уважать вклад страны в мировое искусство.

«Большинство открытий в музыке, литературе случились в России. Да, во Франции тоже много отличных авторов, но даже там считают лучшим романом, написанным за последние две тысячи лет, "Войну и мир" Толстого», — признался Кустурица.

Как считает Эмир, именно поэтому любые попытки западных стран «отменить» русскую культуру обречены на провал.

Ранее стало известно, что Кустурица выбрал необычную локацию для съемок своей версии «Преступления и наказания».

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