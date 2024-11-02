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22:08, 2 ноября 2024Мир

Лавров высказался о работе БРИКС над альтернативными платежными системами

Лавров: в БРИКС разработаны рекомендации по альтернативным платежным системам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Globallookpress.com

Государства БРИКС уже разработали рекомендации по альтернативным платежным механизмам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью международной сети TV BRICS.

По его словам, этот вопрос был на повестке дня во время саммита в Казани, а также обсуждался в течение года министрами финансов, главами центральных банков.

«Уже разработаны рекомендации. Они пока не окончательные, но уже дают возможность начать создавать надежные, устойчивые, долгосрочные системы», — высказался Лавров.

Дипломат выразил надежду, что Бразилия как следующий председатель БРИКС продолжит эту работу. «Нужна параллельная система, учитывая, что доллар все чаще используется как агрессивное оружие в мировой экономике», — подчеркнул он.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что новая платежная система для стран-участниц БРИКС призвана заменить банковские организации и внедрить механизм передачи финансовых сообщений.

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