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15:27, 2 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко призвал не сравнивать Париж с городами Белоруссии

Лукашенко попросил не сравнивать города Белоруссии с Парижем
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил не сравнивать столицу Франции — Париж — с городами Белоруссии из-за антисанитарии. Об этом глава республики сообщил во время встречи с аграриями в Гродненской области, пишет Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, города Белоруссии во много раз более привлекательны, чем столица Франции. «Разбитые витрины, сожженные машины, клопы, криминал, сплошные мигранты. Все это мы видели в репортажах с Олимпийских игр в Париже», — заявил он.

Лукашенко также сравнил «грязную реку Сену» с «величественным Неманом» в Белоруссии. Он отметил, что это является причиной приезда иностранцев в республику.

Ранее Лукашенко заявил, что жители Белоруссии живут в раю. Такое заявление он сделал, сравнивая условия жизни в остальном мире.

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