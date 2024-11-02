Лукашенко призвал не сравнивать Париж с городами Белоруссии

Лукашенко попросил не сравнивать города Белоруссии с Парижем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил не сравнивать столицу Франции — Париж — с городами Белоруссии из-за антисанитарии. Об этом глава республики сообщил во время встречи с аграриями в Гродненской области, пишет Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, города Белоруссии во много раз более привлекательны, чем столица Франции. «Разбитые витрины, сожженные машины, клопы, криминал, сплошные мигранты. Все это мы видели в репортажах с Олимпийских игр в Париже», — заявил он.

Лукашенко также сравнил «грязную реку Сену» с «величественным Неманом» в Белоруссии. Он отметил, что это является причиной приезда иностранцев в республику.

Ранее Лукашенко заявил, что жители Белоруссии живут в раю. Такое заявление он сделал, сравнивая условия жизни в остальном мире.