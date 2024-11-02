Лукашенко рассказал о жизни белорусов в раю

Лукашенко: по сравнению с тем, как живет мир, белорусы живут в раю

Белорусы по сравнению с тем, как живет мир, живут в раю. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Как воруют, как растаскивают страны, как уничтожают людей, потому что они имеют другой цвет кожи и потому что у них богатства в земле», — прокомментировал жизнь в других государствах президент. В то же время, по словам Лукашенко, Белоруссия является «страной хлеба и территорией мира».

Глава государства призвал белорусов беречь для себя свою землю. Он также поблагодарил жителей республики за сохранение мира и спокойствия.

Вместе с тем Лукашенко признал наличие диктатуры в Белоруссии. Однако он уточнил, что речь идет о диктатуре стабильности, безопасности, порядка, доброты и справедливости.