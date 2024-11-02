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20:36, 2 ноября 2024Интернет и СМИ

Малышева призвала мужчин сделать три женских теста

Врач Малышева призвала мужчин сдать анализ на ген BRCA, вызывающий рак груди
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Photography Background / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале обратились к мужчинам с призывом сделать три женских анализа, чтобы выявить рак. Выпуск с рекомендациями специалистов доступен на сайте телеканала.

Одним из обязательных для мужчин женских тестов Малышева назвала анализ крови на ген BRCA, провоцирующий рак груди. Гандельман объяснил, что в случае, если этот ген обнаружили у мужчины, то он имеет повышенный риск заболеть раком простаты и поджелудочной железы. «Это анализ крови, доступный на всей территории России», — подчеркнула Малышева.

Продеус добавил, что также мужчинам стоит сдать тест на наличие в организме вируса папилломы человека (ВПЧ). По его словам, этот вирус уничтожает сперматозоиды. Также, по словам Малышевой, ВПЧ вызывает рак полового члена и рак гортани.

Помимо этого, рассказал Коновалов, мужчинам нужно следить за уровнем гормона бета-ХГЧ, анализ на который обычно делают беременные женщины. Если гормон в крови повышен, то это может говорить о развитии у мужчины злокачественной опухоли яичек, предупредили специалисты.

Ранее Малышева призвала мужчин делать тест на беременность, чтобы выявить рак яичек. Она заявила, что так можно обнаружить заболевание на ранней стадии.

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