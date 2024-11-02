Медведев: задача Зеленского и окружения — продержаться у власти и спасти жизнь

Интересом президента Украины Владимира Зеленского и его окружения является стремление продержаться у власти и спасти жизнь. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью RT.

«Задача Зеленского и компании как можно дольше удержаться у власти. Пока они у власти — они живы», — высказался зампред Совбеза.

По мнению Медведева, главной задачей Зеленского и его окружения является сохранение единственной гарантии их жизни. Политик подчеркнул, что в случае потери власти нынешнее украинское руководство в лучшем случае ждет эмиграцию в Польшу или Великобританию.

Ранее Медведев раскрыл отношение западных лидеров к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. После военного конфликта России с Грузией в 2008 году западные лидеры называли Саакашвили сумасшедшим в приватных беседах.