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20:45, 1 ноября 2024Бывший СССР

Медведев раскрыл отношение западных лидеров к Саакашвили

Медведев: западные лидеры в приватных беседах называли Саакашвили сумасшедшим
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

После военного конфликта России с Грузией в 2008 году западные лидеры называли бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили сумасшедшим в приватных беседах, хотя и трактовали вмешательство России в грузино-югоосетинский конфликт как «вторжение». Отношение лидеров европейских стран и США к экс-главе государства раскрыл зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью RT, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале телеканала.

«Что же касается оценок, они, конечно, всегда будут разными. Западный мир это оценивал как вторжение. Но, с другой стороны, могу сказать прямо и откровенно, когда я общался с иностранными лидерами (...) они на ухо мне говорили: "Да нет, ну конечно, мы понимаем. Он сумасшедший. Он больной. Он напрасно все это сделал. Но, извини, мы публично говорить об этом не будем"», — рассказал он.

Кроме того, зампред Совбеза России отметил, что считает бывшего грузинского лидера человеком самоуверенным, а также обладающим некоторыми психическими отклонениями. Он добавил, что Москва ожидала подобных действий от Саакашвили, однако решение атаковать Южную Осетию в период Олимпийских игр стало для нее «сюрпризом».

Ранее Медведев напомнил, что у России и Грузии есть множество связей, в число которых входят общие вера и история. При этом он отметил, что ответственность за конфликт 2008 года и разлад в отношениях двух стран несет Саакашвили.

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