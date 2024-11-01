Медведев напомнил о связях России и Грузии

Медведев: у России и Грузии одна вера и одна история

У России и Грузии есть множество связей, в том числе одна вера и одна история. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью RT, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале телеканала.

«Мы (Россия и Грузия — прим. «Ленты.ру») соседи исторически. У нас одна вера, одна история. Мы многократно помогали грузинам на протяжении всей этой истории», — сказал он.

Медведев также подчеркнул, что ответственность за конфликт в Грузии в 2008 году несет бывший президент республики Михаил Саакашвили, на тот момент находившийся у власти.

Зампред Совбеза также опроверг связь правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» с Россией. По его словам, многие воспринимают ее как пророссийскую, хотя на самом деле это не так.