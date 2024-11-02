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08:57, 2 ноября 2024Россия

Младший сержант ВС России ликвидировал четырех бойцов ВСУ при атаке на его автомобиль

МО: младший сержант ВС РФ ликвидировал 4 бойцов ВСУ при атаке на его автомобиль
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Младший сержант Риян Шамсутдинов вступил в бой диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда солдаты пытались атаковать его автомобиль. А результате он ликвидировал четырех украинских бойцов, сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает ТАСС.

«Благодаря Шамсутдинову на позиции батальона был налажен непрерывный подвоз боеприпасов, продуктов питания и горюче-смазочных материалов. Он лично осуществлял подвоз имущества на позиции, что позволило оперативно возвести хорошо укрепленные оборонительные сооружения», — отметили в оборонном ведомстве.

В МО рассказали, что в момент, когда младший сержант совершал очередной рейс к району боевого соприкосновения, его автомобиль атаковала ДРГ противника, машину смогли повредить и вывести из строя. Риян быстро сориентировался, вышел из машины и вступил в стрелковый бой с бойцами ВСУ, уничтожив четверых из них.

После этого Шамсутдинов приступил в ремонту авто и, устранив поломки, продолжил маршрут и вовремя доставил имущество российским военнослужащим.

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