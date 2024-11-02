Мужчина напал на несовершеннолетнюю россиянку в подъезде

В Новокузнецке задержали мужчину, напавшего на девушку в подъезде дома

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в нападении на несовершеннолетнюю в подъезде жилого дома в Новокузнецке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области – Кузбассу.

Сейчас задержанный находится у следователей. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Об инциденте, произошедшем в подъезде дома по улице Батюшкова, стало известно 27 октября. Предварительно, мужчина зашел в подъезд за девушкой-подростком и напал на нее. Потерпевшей удалось отбиться от злоумышленника, он скрылся с места преступления.

Ранее суд вынес приговор в отношении 34-летнего жителя Симферополя, который изнасиловал двух школьниц в общежитии и снял происходящее на видео.