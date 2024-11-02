Мужчина несколько месяцев тайно спал под кроватью соседа по комнате

Мужчина по имени Карл несколько месяцев тайно спал под кроватью соседа ради «психологического насыщения» друг другом. Об этом испуганный сосед рассказал на форуме Reddit.

По словам автора поста, он жил с Карлом в одной комнате и почти сразу заметил в нем что-то странное. Так, Карл спрашивал у соседа, не хотел бы он «поэкспериментировать с мужчинами». Мужчина ответил отрицательно, но подчеркнул, что в принципе не хотел обсуждать такие личные вопросы с Карлом. «Не то чтобы мы были близкими друзьями, мы просто случайно оказались соседями по комнате», — признался он в посте.

В одну ночь мужчина проснулся около трех часов ночи из-за какого-то странного шума, раздававшегося из-под кровати. Он предположил, что в комнату могла забежать мышь или крыса, включил фонарик на телефоне и заглянул под кровать. Там, как пишет пользователь форума, лежал Карл. Заметив соседа с фонариком, он завизжал. Как рассказывает мужчина, Карл вылез из-под кровати и начал плакать и извиняться перед ним. «Я был так напуган, что выбежал из квартиры в пижаме», — признался автор поста.

Ту ночь мужчина провел в пончиковой. Все это время Карл писал соседу. Он объяснил, что спал под его кроватью несколько ночей в неделю на протяжении трех-четырех месяцев. Таким образом, по словам автора поста, Карл хотел с ним сблизиться. На следующий день мужчина вернулся домой, пока Карла там не было, собрал свои вещи и уехал. Он заявил, что больше не планирует с ним жить.

При этом, как отмечает мужчина, Карл продолжает перед ним извиняться. Некоторые общие друзья соседей призывают автора поста помириться с Карлом. Они признают, что он повел себя неправильно, но считают, что он заслуживает второго шанса. Мужчина отметил, что настолько ошеломлен происходящим, что считает это все сном.

Ранее сообщалось, что жительница США ночью обнаружила рядом со своей кроватью незнакомца. Мужчина пытался убедить женщину, что она сдала ему комнату, но та позвонила в 911 — его арестовали.