Мужчина решил стать героем после 20 лет в тюрьме и спас двух человек из воды и огня

В Техасе мужчина отсидел 20 лет в тюрьме, вышел на свободу и спас двух человек

В штате Техас, США, вышедший из тюрьмы мужчина спас двух человек из воды и огня за полтора месяца. Об этом сообщает NBC News.

Джейкоб Белл попал под суд в 1996 году. За кражу со взломом мужчину приговорили к 35 годам в тюрьме, однако он отсидел 20 лет и вышел по УДО. После выхода на свободу он решил кардинально изменить жизнь и стать лучше. Белл устроился на работу, вел законопослушный образ жизни и через некоторое время встретил женщину, которая его полюбила. Они поженились и завели ребенка.

В августе на озере Ваксахачи Белл плыл в лодке, как вдруг увидел тонущую девушку. Мужчина прыгнул в воду, вытащил ее и довез до берега. На суше он оказал 21-летней девушке первую помощь, и она очнулась. Мужчина признался, что в тот момент почувствовал себя героем и понял, что не зря живет.

В октябре на глазах Белла произошла дорожная авария, когда он ехал за рулем автомобиля. Машина с водителем внутри вылетела на обочину, перевернулась у вышки связи и загорелась. По словам Белла, в тот момент инстинкты взяли над ним верх, он сразу же остановился и побежал к месту происшествия.

Белл разбил окно машины со стороны водителя и обнаружил внутри пожилого мужчину. Он вытащил его из огня, но тот не дышал. «Я начал делать ему сердечно-легочную реанимацию, — рассказал Белл. — И через пять или десять секунд я почувствовал слабый пульс». Пострадавшего и его спасителя доставили в больницу. Отмечается, что 72-летний водитель сломал себе ребро, но остался жив.

Новоиспеченный герой отметил, что ему все еще страшно, когда он вспоминает о произошедшем. При этом он гордится своими действиями, понимая, что вряд ли смог бы поступить так в прошлом. «Большую часть своей жизни я провел, думая, что я просто никто, изгой, и никогда не смогу вернуть себе чувство собственного достоинства», — признался Белл. Однако последние события, по его словам, показали ему, что он еще чего-то стоит.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток из штата Техас вернулся в горящий дом, чтобы спасти двухлетнюю сестру. «Я никогда не простил бы себе, если бы я спасся, а она нет», — объяснил позже он.