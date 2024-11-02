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20:33, 2 ноября 2024Силовые структуры

МВД объявило в розыск публициста Стомахина по уголовной статье

МВД разыскивает публициста Стомахина по уголовной статье
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

МВД России объявило в розыск публициста Бориса Стомахина (внесен в перечень террористов и экстремистов) по уголовной статье. Информация об этом появилась в официальной базе ведомства.

В сообщении сказано, что Стомахин Борис Владимирович разыскивается по статье УК РФ, однако, по какой именно статье он разыскивается, не сказано.

Ранее сообщалось, что осужденного ранее за призывы к терроризму публициста Стомахина проверят на предмет распространения фейков об армии. В 2015 году Московский окружной военный суд признал его виновным в призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и приговорил его к семи годам строгого режима.

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