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08:56, 2 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о взятии Ясной Поляны ВС России

DeepState: ВС России взяли Ясную Поляну в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли Ясную Поляну в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState заявил о продвижении ВС России на нескольких участках на кураховском направлении. Как сообщается, российские войска взяли Ясную Поляну, а также продвинулись в районе Новоукраинки.

Аналитики также подтвердили успешное наступление ВС России на покровском, торецком и сватовском направлениях. В частности, российские военные продвинулись в районе населенного пункта Дружба на торецком направлении, а также возле населенного пункта Новодмитровка к западу от Цукурино в ДНР.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил значение взятия Ясной Поляны ВС РФ. По его словам, переход поселка под контроль России откроет Вооруженным силам (ВС) РФ путь на Покровск.

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