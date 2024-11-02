Россияне стали отказываться от одного вида товаров

«Ромир»: в России 95 процентов граждан покупают сосиски и колбасу

В России продукцию из переработанного мяса покупают 95 процентов населения. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на исследование «Ромир».

Оказалось, что такая статистика сохраняется стабильной уже год: I полугодие 2024 года показало такой же результат, что и аналогичный показатель прошлого года.

Среди тех, кто тратит деньги на приобретение такой продукции, 27 процентов отдают предпочтение сосискам (спрос вырос на 1 процентный пункт), 24 процента — вареной колбасе, 13 процентов — сырокопченой колбасе и столько же деликатесам. Сильнее всего (на 2 процентных пункта) снизился спрос на полукопченые колбасы — до пяти процентов.

Авторы исследования уточнили, что 90 процентов россиян покупают колбасу, а 43 процента — мясную гастрономию в нарезке. По мнению аналитиков, времена товаров на развес заканчиваются, так как 86 процентов россиян предпочитают упакованную продукцию из переработанного мяса.

В начале октября стало известно о том, что обанкротился Петербургский производитель колбас и мясных продуктов ООО МПК «Петровские деликатесы». Объем неисполненных долговых обязательств составил почти 45 миллионов рублей.