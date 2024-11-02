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20:57, 2 ноября 2024Наука и техника

Обнаружена польза лекарств от диабета для почек и суставов

BMJ: лекарства от диабета понизили риск камней в почках и подагры
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Канадские ученые обнаружили, что некоторые лекарства от диабета могут быть полезны в снижении риска образования камней в почках и подагры, поражающей суставы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале British Medical Journal (BMJ).

Через изучение данных более 20 000 пациентов с диабетом II типа ученые установили, что ингибиторы SGLT-2 могут не только помочь в лечении диабета, но и снизить вероятность образования камней в почках и рецидивов подагры. Эти препараты, известные также своим положительным влиянием на сердечно-сосудистую систему и функцию почек, предположительно снижают концентрацию кристаллов, из которых формируются почечные камни.

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Для анализа использовались статистические методы, позволившие устранить влияние таких факторов, как возраст, пол, социально-экономический статус и время, прошедшее с момента диагностики диабета. Все пациенты ранее не принимали препараты SGLT-2, а также агонисты рецепторов GLP-1 и ингибиторы DPP-4, что позволило провести сравнение влияния этих групп препаратов.

В ходе исследования, которое длилось в среднем 1,3 года для группы с приемом ингибиторов SGLT-2 и 0,93 года для группы с агонистами рецепторов GLP-1, было выявлено, что пациенты, принимавшие ингибиторы SGLT-2, имели на 33 процента меньше случаев рецидивов камней в почках. Эти данные соответствовали снижению числа случаев образования почечных камней на 51 случай на 1000 человеколет.

Эффект от приема препаратов SGLT-2 также заметен у пациентов с подагрой. Одним из механизмов, объясняющих такие результаты, является способность ингибиторов SGLT-2 увеличивать объем мочи и снижать уровень мочевой кислоты в крови, что способствует уменьшению концентрации кристаллов, формирующих почечные камни.

Авторы отмечают, что их результаты, хотя и являются наблюдательными, подтверждаются проведенными дополнительными анализами, включая пациентов, принимавших тиазидные диуретики и нуждавшихся в стационарном лечении. Это делает исследование значимым и применимым для более широкого круга пациентов с диабетом II типа, страдающих от заболеваний почек и подагры, предлагая использование ингибиторов SGLT-2 в качестве дополнения к существующей терапии.

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